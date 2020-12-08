شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أمانة للتأمين" تُوصي بتخفيض رأس المال 45.8% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة، بنسبة 45.833%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن رأس المال سيتراجع من 240 مليون ريال إلى 130 مليون ريال.

وبذلك يتراجع عدد الأسهم من 24 مليون سهم إلى 13 مليون سهم، وذلك بإلغاء 11 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض 1 سهم لكل 2.1818 سهم.

وأفادت الشركة بأن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020، بمبلغ 110 مليون ريال سعودي.

ونوهت الشركة على أنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.

هذا ومن المُقرر أن يكون تخفيض رأس المال بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، علماً بأن تخفيض رأس المال مشروط بضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال وعدد الأسهم.

وبحسب البيان، قرر مجلس الإدارة تكليف الإدارة التنفيذية بالعمل على اختيار مستشار مالي. وعليه قامت الإدارة التنفيذية بتعيين شركة الانماء للاستثمار كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى الإرتفاع فى مصاريف فائض الخسارة بنسبة 1,155% وكذلك الانخفاض في إيرادات الإكتتاب الأخرى 84%، والإرتفاع في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 85.3%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 23.5 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 23.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.