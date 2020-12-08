شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعتزم جذب استثمارات محلية ودولية مطلع 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة طرح عدد من المبادرات، منها مبادرات استثمارية في مطلع العام المقبل 2021.

يشار إلى أنه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي وحاليا الهيئة في طور الإعداد للحصول على الموافقات على هذه المبادرات لبدء العمل بها مع بداية العام المقبل 2021، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبعض هذه المبادرات ستكون استثمارية بهدف تنشيط الاستثمار المحلي، سواء من القطاع الخاص المحلي أو العالمي أو الحكومي وجذب الاستثمارات الخارجية إلى السوق السعودية.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"- أطلقت في أكتوبر الماضي الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي "نُسدي"، التي تتطلع من خلالها إلى لعب دورٍ محوريٍ في رسم مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة والعالم.

وتستهدف استراتيجية "نُسدي" تحقيق الكثير من المنجزات الوطنية المهمة حتى عام 2030 وأبرزها الوصول إلى أعلى 15 دولة في الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى أعلى 10 دول في البيانات المفتوحة، والوصول إلى أعلى 20 دولة في الإسهام بالمنشورات العلمية.

كما تستهدف الاستراتيجية تطوير الأفراد ببناء مورد مستدام للكفاءات لأكثر من 20 ألف متخصص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يقارب 75 مليار ريال، وتحفيز ريادة الأعمال والإسهام في خلق أكثر من 300 شركة ناشئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.