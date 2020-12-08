شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والعراق يتفقان على اتفاقيات قروض لتأسيس مشاريع بنية تحتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انطلقت أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ووقّع الجانبان خلال الملتقى، اتفاقية قرض مشروع إنشاء صوامع غلال معدنية لخزن القمح في محافظة الديوانية، واتفاقية قرض مشروع إنشاء مستشفى الصقلاوية في محافظة الأنبار، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وبحث الجانبان خلال الملتقى، آفاق التعاون المستقبلي بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

ويُجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار المجلس التنسيقي السعودي - العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة.

يشار إلى أنه هناك شركات سعودية تسعى لاقتناص مشاريع بالعراق حيث أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية في وقت سابق عن توقيع عقد مشروع تمثيل الشركات السعودية في جمهورية العراق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية.

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع "تداول" المالي، إن قيمة العقد تبلغ 14.419 مليون ريال.

وقالت الشركة حيثنها، إنها ستقوم بتمثيل عدد 100 شركة سعودية في جمهورية العراق بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بالإضافة إلى خدمة عقود الشركة الحالية والمستقبلية من خلال التواجد في السوق العراقي لتصدير المنتجات الوطنية بالشراكة مع الشركات المصنعة السعودية حيث يعتبر هذا العقد من أهم الركائز التي تسعى لها الشركة وذلك لتعزيز وضعها الاقتصادي في أسواق منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بهدف تنمية وزيادة الصادرات السعودية وفقاً لتحقيق رؤية المملكة 2030.