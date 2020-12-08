شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالمركزي السعودي يتوقع أن يكون عام 2021 عام الاندماجات لقطاع التأمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع مدير عام الرقابة على شركات التأمين في البنك المركزي السعودي، عبدالله التويجري، أن العام المقبل 2021 "سيشهد عددا إضافياً في الاندماجات بقطاع التأمين في المملكة".

وأوضح التويجري في مقابلة مع "العربية" أن هناك إفصاحات عن مباحثات اندماج في السوق السعودية لشركات "عناية وأمانة" من جانب و"سوليدرتي والجزيرة تكافل" من جانب آخر.

وبين أن خيار الاندماج بالنسبة لشركات التأمين في السعودية، بأنه أحد الخيارات الممتازة وفي العام 2020 تحقق اندماجين، وكلاهما أديا إلى كيان مالي جيد.

وقال إن هذه الاندماجات تأتي في ظل وجود عدد كبير من الشركات في التأمين، الذي يعد في المملكة قطاعا حديثا، وحصل إقبال كبير من الشركات في البداية على تأسيس كيانات في هذا القطاع، ما جعل الاندماج خيارا في الوقت الحالي".

وأوضح أن من ميزات الاندماج تتضمن مواجهة مشكلة ندرة الكفاءات البشرية في تخصصات التأمين، إلى جانب خفض الكلفة وتحفيز الابتكار للمنتجات ورفع الجودة للخدمات وزيادة الحصة السوقية.

وأضاف أن اللوائح المنشورة على موقع البنك المركزي السعودي، توضح المتطلبات العامة والاشتراطات لعمليات الدمج أو عمليات فتح الفروع الأجنبية، وغيرها في قطاع التأمين.

وأشار إلى أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول المالي، اللذين يدعمان تسهيل عملية الاندماجات في قطاع التأمين.

يذكر أن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني أعلنت في وقت سابق عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج المُوقعة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، بنهاية يوم الخميس الماضي الموافق 3 ديسمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأنه بموجب نظام الشركات، أصبح قرار الاندماج نافذاً، وانتقلت جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج التي ستستمر في الوجود وسوف تنقضي شركة الأهلية تبعاً لذلك.

ونتيجة لصفقة الاندماج سيتم إلغاء جميع أسهم شركة الأهلية وستقوم شركة اتحاد الخليج من خلال زيادة رأس مالها بإصدار 7.947 مليون سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي الشركة الأهلية المقيدين في سجل مساهمي شركة الأهلية لدى مركز الإيداع بنهاية فترة التداول في يوم الخميس بتاريخ 3 ديسمبر 2020.