الدولار مقابل الفرنك يحقق مكاسب طفيفة – تحليل - 08-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك ارتفاع مؤقت يوم أمس ليختبر مستوى 0.8945، لكنه يعود للانخفاض من جديد، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة وفعالة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 0.8840 كهدف تالي. نذكر بأن استمرار الموجة الهابطة المتوقعة يعتمد على الثبات دون مستوى 0.8975. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8840 والمقاومة 0.8950 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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