شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ تصحيح هابط – تحليل - 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بانخفاض إضافي ليكسر دعم القناة الرئيسية الصاعدة ويستقر دونه، مما يفتح الطريق أمام بدء تصحيح لحظي هابط، يدعمه تشكّل نموذج القمة المزدوجة الذي تظهر ملامحه بالرسم البياني، بانتظار التوجه نحو 46.44 كمحطة تصحيحية تالية.
وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 48.80 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.44 والمقاومة 49.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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