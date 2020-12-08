شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكمل النموذج الصاعد – تحليل - 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة باختراق مستوى 24.30 ليكمل نموذج المثلث الصاعد المشار له في تقاريرنا الأخيرة، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الإيجابي المنتظر عند 25.06، مع الإشارة إلى أن السعر يتحرك ضمن قناة صاعدة تدعم فرص تخطي المستوى المستهدف والتوجه لتحقيق مزيد من الأهداف الإيجابية.

من هنا، فإننا بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 23.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 25.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد