شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي لا يزال سلبي – تحليل - 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولاته السلبية بعد الارتفاع المؤقت الذي شهده يوم أمس، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 1.2550 الذي يمثّل هدفنا السلبي الرئيسي.

الثبات دون 1.2880 مهم لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 1.2960 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2700 والمقاومة 1.2840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط