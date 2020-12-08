الدولار مقابل الين ينخفض بهدوء – تحليل - 08-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ زوج الدولار مقابل الين بالارتداد هبوطاً بعد اختبار خط المقاومة الرئيسي، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، بانتظار كسر مستوى 103.65 لتعزيز التوقعات باستمرار الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، والتي يتواجد هدفها التالي عند 103.00.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 104.76 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.20 والمقاومة 104.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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