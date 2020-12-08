شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط السلبي – تحليل - 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية قوية يوم أمس ليسجّل مستوى 1.3224، وارتد صعوداً ليعيد اختبار الدعم المكسور للقناة اللحظية الصاعدة، حيث حافظ على ثباته دونه، مما يبقي على الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، بانتظار انخفاض جديد يستهدف مناطق 1.3110 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً على المدى اللحظي، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3410 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3250 والمقاومة 1.3430

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط