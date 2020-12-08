شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 8-12-2020 في سوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو ، و البورى "2 " بين 29 - 35 جنيها للكيلو، ويترواح سعر البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الثعابين بين 50-210.جنيها، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البلطى المزارع " 1 " ليتراوح بين 16-18 ، سعر البلطى المزارع " 2 " ليسجل 14-15.5 جنيها للكيلو ، واستقر البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها للكيلو،. وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيها ، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، و سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجلت أسعار القشر بياض 60-85جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 60-85 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 120جنيها للكيلو.