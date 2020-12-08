شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.61% بما يعادل 52.46 نقطة، وذلك وسط تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول تصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,614.50، ليستهدف مستوى المقاومة 9,065.84.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,458.45 ومستوى المقاومة 8,747.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
155
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
31
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عدد أسهم الشركات الثابتة
12
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
199
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