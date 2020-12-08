شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:57 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 0.7425 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7421، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7426، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.7410.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي عكست ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 1.8% في الربع الثاني الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.6%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 4.5% مقابل 6.2%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 12 مقابل 3 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأظهر قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية اتساعاً إلى ما قيمته 9 مقابل 1 في تشرين الأول/أكتوبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن تؤكد قراءة مؤشر الإنتاجية على ارتفاع 4.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الثالث ومقابل نمو 10.1% في القراءة السابقة للربع الثاني، بينما قد تؤكد قراءة مؤشر التكلفة على تراجع 8.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 9.0% في للربع الثاني.