شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع فائض الحساب الجاري لليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.98 تريليون ين مقابل 1.35 تريليون ين في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.83 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 2,145 مليار ين مقابل 1,660 مليار ين في أيلول/سبتمبر، أيضا أفضل من على التوقعات التي أشارت لفائض 2,126 مليار ين.

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