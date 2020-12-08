شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد اليابان القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو 5.3% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الثالث والتوقعات عند نمو 5.0% ومقابل انكماش 7.9% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي. وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار لثالث أكبر اقتصاد في العالم نمو 1.2% مقارنة بالقراءة الأولية السنوية السابقة للربع الماضي والتوقعات عند نمو 1.1% ومقابل نمو 1.3% في القراءة السنوية للربع الثاني.

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