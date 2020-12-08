شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم المصافي (2030) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء ارتفاع السهم بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 4.30% بما يعادل 4.00 نقطة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم المهم 89.60، ليستهدف مستوى المقاومة 110.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 89.60 ومستوى المقاومة 103.80.