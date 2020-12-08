شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الواحة (3007) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستفيد من هذا الزخم الإيجابي المكتسب محققاً مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 6.91% بما يعادل 4.70 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 67.60، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 79.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 67.60 ومستوى المقاومة 77.30.