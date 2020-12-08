شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز (ALIMTIAZ) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 105 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 103 فلس، كما تجاوز السهم الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 112 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 102 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 103 بينما مستوى المقاومة هو 107 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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