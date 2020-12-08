شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات (NINV) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 130 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 142 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 125 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 128 بينما مستوى المقاومة هو 133 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد