شكرا لقرائتكم خبر عن الآلات والأجهزة الكهربائية والأسمدة أبرز الصادرات المصرية لفرنسا عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الآلات والأجهزة الكهربائية قائمة أهم الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال عام 2019، وفقا لبيانات رسمية، حيث بلغت قيمتها نحو 134.9 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية من الأسمدة وبلغت قيمتها نحو 128.5 مليون دولار خلال نفس الفترة.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قائمة الصادرات المصرية تضمنت أيضا كلا من الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 126.4 مليون دولار، ثم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة وبلغت قيمتها نحو 45.3 مليون دولار، وأخيرا صادرات اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 44.9 مليون دولار.

وفي المقابل، حلت منتجات الصيدلة في صدارة قائمة الواردات المصرية من فرنسا خلال عام 2019، بقيمة 255.2 مليون دولار، يليها السيارات والجرارات والدراجات وأجزاؤها بقيمة 219.2 مليون دولار، بالإضافة إلى الواردات المصرية من الحبوب بقيمة 171.8 مليون دولار، ثم واردات الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 144.5 مليون دولار، وأخيرا واردات المنتجات الكيماوية المتنوعة بقيمة 125.4 مليون دولار.

وسجل حجم التجارة بين مصر وفرنسا خلال عام 2019 نحو 2.4 مليار دولار، بينما سجل 1.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير ـ سبتمبر عام 2020، وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية من كافة السلع والمنتجات خلال الفترة من يناير -سبتمبر 2020 بلغت 412 مليون دولار، بينما كانت 654 مليون دولار خلال عام 2019، في حين بلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير -سبتمبر 2020 نحو 1231 مليون دولار بينما كانت 1746 خلال عام 2019.