شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف للغاية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 10603 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 10750 نقطة، والذي يجب عليه تجاوزه لمواصلة ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 11100 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,483 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,647 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 08-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.