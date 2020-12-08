شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى أكتوبر" توفر 3 آلاف وظيفة للعمالة الفنية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، اليوم الثلاثاء يوما مفتوحا للتوظيف بمقر الجمعية لتوفير قرابة 3 آلاف وظيفة لكافة أنواع العمالة الفنية بالمصانع، وذلك بمقر جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر فى منطقة الحي السابع أمام بوابة 7 لنادى أكتوبر بدأ من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

وقال ريمون نبيل عطا الله عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الجمعية تولى اهتماما كبيرا بملف التوظيف والتشغيل من أجل القضاء على البطالة وتوفير العمالة الفنية الماهرة لكافة الشركات والمصانع، فى إطار المبادرة التى تطرحها الجمعية للحد من البطالة وسهولة توفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات.

وأضاف عطا لله، أن جمعية المستثمرين تضمن توفير عمل لائق للمواطنين والشباب تمتعا بكافة أنواع الحماية الاجتماعية بدءا من عقد عمل وتأمينات اجتماعية ومواصلات وسكن للمغتربين، إضافة إلى توافر حضانات لأبناء العاملات في بعض الشركات.

وأوضح رئيس لجنة التشغيل، أن أبرز الوظائف المطروحة خلال اليوم المفتوح للتوظيف تشمل كلا من "عمال إنتاج ومخازن وعمال نظافة وفنيين حقن بلاستيك وكهرباء وميكانيكا وفنى تصنيع اسطمبات وخراطين ومشغلين إنتاج ومندوبي مبيعات وكول سنتر" بمرتبات تبدأ من 2200 جنيه وحتى 4000 بالإضافة إلى عمولات وانتقالات وسكن للمغتربين.