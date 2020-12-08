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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة فاركو تفتتح عيادات وصيدليات وتوزع أدوية الأنيميا هدية فى زامبيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شيرين حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، إنه تم افتتاح عيادات وصيدليات بدولة زامبيا، وأضاف أنه تم إدخال كهرباء للقري الفقيرة عن طريق شركة السويدي وسوليرا.
وأشار حلمى، إلى أن ذلك يأتي بهدف إدخال السعادة في قلوب الأطفال في دولة زامبيا، ولفت إلى أنه يتم توزيع أدوية علاج الأنيميا كهدية للأشقاء الأفارقة في زامبيا.
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