شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره وسط أنباء عن اجتماع محتمل لـ"أوبك" والمنتجين المستقلين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى أنباء عن عقد اجتماع محتمل بين "أوبك" والمنتجين المستقلين في الشهر المقبل.



وتجدد القلق في الأسواق العالمية نتيجة الزيادة السريعة وتفشي فيروس كورونا في عدة دول حول العالم مما يضر بالطلب مجددا.



وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 66 مليون حالة على مستوى العالم بينما تجاوز عدد الوفيات 1.5 مليون شخص.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وذكرت وكالات أنباء أن "أوبك" والمنتجين المسقلين ضمن تحالف "أوبك+" سوف يعقدون اجتماعا في الرابع من يناير/كانون الثاني لمتابعة مستويات الإنتاج النفطي.



كانت "أوبك +" قد وافقت على زيادة الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا بدءا من يناير/كانون الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 19:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 46.09 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 46.5 دولار وأقل سعر عند 45.3 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.4% إلى 49.04 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 49.4 دولار وأقل سعر عند 48.4 دولار.