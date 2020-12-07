شكرا لقرائتكم خبر عن عضو القابضة للصناعات المعدنية: ارتفاع أسعار الطاقة وراء تراجع نتائج الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، أن ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز والكهرباء وراء النتائج السلبية لعدد من شركات القابضة على رأسها مصر للالومنيوم، والسبائك الحديدية والخزف والصينى، بجانب الحديد والصلب والكوك.

أضاف خالد الفقى لـ" الخليج 365 " إنه من المهم تدخل الحكومة ووزراء الكهرباء وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والمالية والبترول، لبحث تسعير الطاقة للمصانع العامة، ولا سيما أنها حققت خسائر كبيرة بعد ان كانت رابحة مثل شركة مصر للالومنيوم التى خسرت العام المالى الماضى 1.6 مليار جنيه بعد أن كانت رابحة حوالى مليار جنيه العام المالى 2018-2019.

أوضح أن خفض سعر الغاز الطبيعى لـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ينقذ الشركات الخاسرة، مثل شركة الحديد والصلب وشركات السماد العامة الخاسرة، ويساهم بشكل مباشر فى تحولها للربحية خاصة إنها لم تستفد مباشرة من خفض السعر لـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية .

وأضاف خالد الفقى أنه لابد لنا أن نتعلم من الدرس فشركة كبيرة مثل القومية للاسمنت تم تصفيتها بسبب ارتفاع سعر الغاز الذى وصل فى بعض الأوقات لـ 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وبالتالى لم تستطع الشركة المنافسة، وتأخرت فى التحول إلى الفحم والنتيجة أنه تم تصفية قلعة صناعية حكومية، موضحا أن شركة عملاقة مثل الحديد والصلب تعانى من ديون مليارية بسبب الغاز الطبيعى وستستفيد مباشرة حال خفض سعر الغاز من 4.5 دولار إلى 3 دولارات أو أقل، وبالتالى فرصها فى النمو ستتزايد .

أضاف أن خفض سعر الغاز سيفيد شركات الأسمدة الخاسرة مثل النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة وكيما من شركات قطاع الأعمال العام، كما سيزيد قدرات بقية الشركات خاصة فى التصدير مثل شركة أبو قير وشركة كيما من شركات قطاع الأعمال العام وبقية الشركات العامة .