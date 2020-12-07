الهند تتوقع اشتراك السعودية في برنامج احتياطي النفط الاستراتيجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، اشتراك السعودية في المرحلة الثانية من البرنامج الهندي، لتكوين احتياطي نفطي استراتيجي.

وقال برادان أمس إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد تشاركان الهند في المرحلة الثانية من برنامج الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الذي تنفذه الهند.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن برادان كان قد ذكر في حلقة نقاشية عبر الإنترنت في الأسبوع الماضي أن الهند تعتزم زيادة احتياطي الطوارئ من النفط بمقدار 6.5 ملايين طن خلال المرحلة الثانية من برنامج تكوين احتياطي استراتيجي، مضيفا أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج وفق نموذج أكثر التزاما بالقواعد التجارية واقتصادات السوق.

وفي مقال نشرته صحيفة تايمز أوف إنديا أمس قال الوزير الهندي إن الهند شكلت مجلس شراكة استراتيجيا مع المملكة، ولجانا وزارية رفيعة المستوى مع الإمارات لتحسين علاقات التعاون الثنائي.

وكانت الهند قد رفعت مستوى علاقاتها مع بعض دول الخليج إلى المستوى الاستراتيجي، ويعد قطاع الطاقة هو العمود الفقري للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند ومنطقة الخليج.

يذكر أن الإمارات والسعودية هما ثالث ورابع أكبر شريك تجاري للهند على مستوى العالم.