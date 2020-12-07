120 % زيادة في أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية خلال عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، إلى 17 ألفا بنهاية الربع الأول من 2020، بنسبة زيادة 120% مقارنة مع 7860 موظفة بنهاية 2018.

وأكد مدير عام الهيئة المهندس خالد السالم، أن العام المقبل 2021 سيشهد إطلاق منتج المصانع الجاهزة الصغيرة بمساحات 200 م²، لتمكين الاستثمارات النسائية كتجربة هي الأولى في المملكة، وذلك في المدينة الصناعية الأولى بالدمام.

وذكر أن «مدن» تعتزم إقامة مؤتمر افتراضي تحت عنوان «سيدات الصناعة 2020» برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال الفترة من 21 - 22 ديسمبر 2020، مبينا أن استراتيجية تمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تستهدف تفعيل دور المرأة في التنمية الصناعية، طبقا لرؤية السعودية 2030 الرامية لتعزيز دورهن في الاقتصاد الوطني.

وقال إن «مدن» مستمرة في تمكين المرأة بالقطاع الصناعي سواء كعاملة أو مستثمرة، من خلال تهيئة بيئة نموذجية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى احتضان القطاع الأوسط الذي يضم 12 مدينة صناعية لنحو 11,750 موظفة، فيما تعمل 3500 موظفة في القطاع الغربي الذي يشمل 13 مدينة صناعية، و1750 موظفة بالقطاع الشرقي الذي يضم 10 مدن صناعية.

وأضاف أن «مدن» جعلت القطاع الصناعي أكثر جذبا للعنصر النسائي، من خلال منتجات وخدمات وحلول تمويلية مبتكرة تلائم دورهن المهم في الاقتصاد الوطني، ومن ذلك على سبيل المثال إطلاقها الواحات الصناعية التي تتميز بتوفر حاضنات أطفال وأماكن انتظار سيارات ومراكز طبية وترفيهية، وهي مهيأة للصناعات النظيفة، مثل الصناعات الطبية والغذائية والصناعات المطاطية وذات التقنية العالية، وكذلك تحتضن المصانع الجاهزة الداعمة لرائدات ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمساحات 1500 م² و 700م².

وأشار إلى استفادة عدد من المستثمرات من المنتجات والخدمات والحلول التمويلية التي تقدمها «مدن» لشركائها الصناعيين، ومنها «أرض وقرض» و»مصنع وقرض» بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، كذلك تقدم منتج «أسس» مع بنك التنمية الاجتماعية للحصول على مصنع جاهز وتمويل يصل إلى 4 ملايين ريال مع باقة من الحوافز غير المالية، كما يوجد تعاون مشترك مع شركة «سابك» عبر برنامج «نساند» لدعم 300 مشروع صغير ومتوسط و60 شركة ذات قيمة مضافة عالية بطرح برامج تأهيلية وتدريبية متنوعة، بالإضافة إلى تكامل «مدن» مع شركة مركز «أرامكو» لريادة الأعمال المحدودة «واعد»، لتقديم خدمات بناء القدرات لنحو 500 مستفيد من رائدات ورواد الأعمال بالمدن الصناعية وتحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة.

وذكر أنه تم توقيع اتفاقية مع إحدى شركات التأمين للتأمين التعاوني لتقديم خدمات التأمين الشامل لممتلكات المستثمرين بالمدن الصناعية، مؤكدا أن «مدن» تسعى لدعم إنتاجية المرأة بتوفير بيئة مثلى لعملها، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «تطوير المباني» لتنفيذ برامج الحضانات ورياض الأطفال بالمدن الصناعية و»الواحات» مع الالتزام بالدليل الاسترشادي لوزارة التعليم.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تقف عائقا أمام عمل المرأة، أفاد المهندس السالم بأن أغلبها مرتبط بوسائل النقل، مبينا في هذا الصدد أن «مدن» وقعت أخيرا مذكرة تفاهم مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، لدعم المدن الصناعية بوسائل نقل آمنة وموثوقة وفق معايير الأمن والسلامة والجودة المعتمدة، وتراعي البعد الاجتماعي للفئات المستهدفة والمستفيدين من خدمات النقل، مما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحد من معدلات التسرب مع خلق فرص عمل مستدامة لجميع الفئات، وذلك في إطار تعزيز القطاع اللوجستي بالمدن الصناعية.

السعوديات العاملات في المدن الصناعية

17 ألف موظفة بنهاية الربع الأول 2020

7.8 آلاف موظفة بنهاية 2018

القطاع الأوسط:

يضم 12 مدينة صناعية

تعمل فيه 11,750 موظفة

القطاع الغربي:

يضم 13 مدينة صناعية

تعمل فيه 3500 موظفة

القطاع الشرقي: