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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤتمر الاقتصادي الأفريقي 2020 ينطلق عن بعد اليوم، ويستمر حتى الخميس المقبل، تحت اسم «أفريقيا ما بعد كوفيد 19 : الإسراع نحو التنمية المستدامة الشاملة»، المنظمة بشكل مشترك بين البنك الأفريقي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وسيناقش المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من الأطراف المختلفة، من ضمنها صناع قرارات سياسية وباحثون، التداعيات السوسيو-اقتصادية لجائحة كوفيد 19 والتدابير الرامية إلى تقليص حدتها.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن المؤتمر سيبحث على الخصوص السبل الكفيلة بتمكين الدول الأفريقية من تعزيز متانتها والإعداد بشكل جيد لمواجهة الصدمات المستقبلية.

المؤتمر الاقتصادي