كل ما تريد معرفته عن شركة دلتا جليل الإسرائيلية وفرعها في مصر.. لها 12 منتج من الملابس وتتعاون مع “فيكتوريا سيكريت”





أثارت زيارة سفيرة إسرائيل في مصر أميرة أورونا، مصنع “دلتا جليل” الإسرائيلي، جدلًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب متابعون بمقطاعة منتجات الشركة.

وتعمل الشركة في مصر ضمن اتفاقية “الكويز” المناطق الحرة المؤهلة، ويصل حجم العمالة في المصنع حوالي 4000 موظف، وتجولت السفيرة بالمصنع وعبرت عن مدى إعجابها بالتكنولوجيا الحديثة الذكية المستخدمة في مجال صناعة الملابس.

وتعمل الشركة الإسرائيلية في مصر من خلال شركة Delta Textile Egypt دلتا تكستيل إيجيبيت، وتعمل في تصنيع ملابس جاهزة قطن داخلية وخارجية حريمي ورجالي – بوليستر – نايلون.

وتنتج الشركة ملابس حريمي ورجالي وأطفال وتمتلك 12 علامة تجارية تتضمن Splendid – PJ SALVAGE – Krembo Wings Eminence – SCHIESSER – fix UNDERWEAR – 7 For All Mankind.

وتأسست شركة جليل، منذ عام 1975 لتصنيع وتسويق الملابس ذات العلامات التجارية الخاصة للرجال والنساء والأطفال، وتقدم منتجات واسعة من المنتجات المصنوعة حسب الطلب من الملابس الداخلية والملابس الرياضية والجوارب إلى ملابس الأطفال وملابس الأطفال.

ووفقا للموقع الرسمي للشركة، فإنها تتعامل مع بعض تجار التجزئة الأكثر شهرة في العالم، بما في ذلك Nike وVictoria’s Secret وCalvin Klein وWalmart والهدف على سبيل المثال لا الحصر. لدينا أيضًا العديد من صفقات الترخيص.

وتبيع منتجات Delta Galil تحت أسماء تجارية رائدة ، بما في ذلك CK Kids و Columbia و Wilson و Maidenform و Tommy Hilfiger

وافتتحت الشركة، مقرها الأول في في إسرائيل منذ أكثر من 4 عقود، لتتمكن حاليا من إدارة مقرات تقع في 4 قارات، وتوظف 23000 موظف ، وتعمل مع أكثر من 50 علامة تجارية رائدة في الصناعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا.