تعرف على أسعار العملات فى السعودية اليوم الإثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الإثنين 7-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD) وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى. 1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى. يورو (EUR) 1 يورو = 4.54 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 0.22 يورو. جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 4.98 ريال سعودي. جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 4.98 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.93 ريال سعودي. دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.93 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 0.34 دولار كندي.

دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.77 ريال سعودي. دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.77 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 0.36 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي. ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 27.78 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي. جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 4.18 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى. درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى. 1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودى. جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودى. 1 ريال سعودى = 14.74 جنيه سودانى.

دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى. دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى. 1 ريال سعودى = 34.59 دينار جزائرى.

دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.949 ريال سعودى. دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.949 ريال سعودى. 1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحرينى.

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