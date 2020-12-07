شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 797 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 مستهل تعاملات الأسبوع فى سوق الصاغة، بقيمة 3 جنيهات قبل قليل، وذلك بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميا إلي 1830 دولار مقارنة ب 1838 دولار صباحاً.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 683 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 797 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 911 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6380 جنيها.

اونصة الذهب 1830 دولار.

وارتفعت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في ديسمبر، مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير بدعم التوقعات لانتعاش اقتصادي بفضل قرب إتاحة لقاحات للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وهو ما قلل الطلب بشكل جزئي على الذهب مما تسبب في هبوط الأسعار.

وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -2.7 من -10.0 في نوفمبر، وكان استطلاع أجرته رويترز توقع قراءة عند -8.3، وصعد مؤشر التوقعات إلى 29.3 من 15.3، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2015 على خلفية توقعات بأن لقاحات فيروس كورونا ستساعد في دعم النمو.

وزاد مؤشر تقييم المستثمرين للوضع الراهن إلى -30.3 من -32.3، ليبلغ أعلى مستوياته منذ مارس، استطلعت سنتكس آراء 1112 مستثمرا في الفترة من الثالث من ديسمبر إلى الخامس منه، وهو ما دفع الذهب للهبوط.