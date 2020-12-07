تعرف على سعر الذهب السعودى "عيار 24" اليوم الإثنين 7-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الإثنين 7-12-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 221.14 ريال سعودى. وارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الإثنين، حيث دعمت بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالى، وإن كان التفاؤل بشأن نشر لقاحات للوقاية من فيروس كورونا كبح المكاسب. وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24 وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:سعر الذهب عيار 24 بنحو 221.14 ريال بما يعادل 58.95$ سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 22 بنحو 202.72 ريال بما يعادل 54.04$ سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 بنحو 193.51 ريال بما يعادل 51.58$ سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 18 بنحو 165.86 ريال بما يعادل 44.21$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 129.00 ريال بما يعادل 34.39$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 129.00 ريال بما يعادل 34.39$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 110.57 ريال بما يعادل 29.47$ سعر أوقية الذهببنحو 6,878 ريال بما يعادل 1,833$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,548 ريال بما يعادل 412.65$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 110.57 ريال بما يعادل 29.47$ سعر أوقية الذهببنحو 6,878 ريال بما يعادل 1,833$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,548 ريال بما يعادل 412.65$ سعر كيلو الذهببنحو 221,144 ريال بما يعادل 58,949$ سعر كيلو الذهببنحو 221,144 ريال بما يعادل 58,949$

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