شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 49.04 دولار لبرنت.. و46.01 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، 49.04 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 21 سنتا أو ما يوازي 0.4% وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46.01 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 25 سنتا أو 0.5%.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا من أعلى مستوياتها في أشهر مع استمرار تزايد الإصابات بفيروس كورونا عالميا وتجدد إجراءات الإغلاق، التي شمل أحدثها فرض قيود صارمة في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم وفقا لرويترز وبموجب القيود في كاليفورنيا، تغلق مجددا الحانات وصالونات تصفيف الشعر وتقليم الأظافر ومتاجر رسم الوشم وأعلنت منطقة بافاريا في جنوب ألمانيا أمس الأحد فرض إجراءات أكثر صرامة حتى الخامس من يناير، بينما شددت السلطات في كوريا الجنوبية قواعد التباعد الاجتماعي في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها وقد تستمر هذه القيود لنهاية الشهر على أقل تقدير.

واتفقت أوبك وروسيا الخميس على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا، لكنهما أخفقتا في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقا للفترة المتبقية من السنة وختم الخامان الأسبوع الماضي على مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.