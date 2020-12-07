شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرى للتأمين": محمد مهران رئيسا gلمجلس التنفيذى للممتلكات وأحمد مرسى نائبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى للتأمين فوز محمد مهران العضو المنتدب لشركة اليانز للتأمين، بمنصب رئيس المجلس التنفيذى للممتلكات بالاتحاد، خلفا لمؤمن مختار الرئيس السابق لشركة مصر لتأمين الممتلكات، الذى تقدم باستقالته لأسباب صحية، وبحسب بيان الاتحاد تم إجراء الانتخابات أمس الأحد بين كل من عمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر لتأمين الممتلكات ومحمد مهران، حيث حصل الأخير على 15 صوتا بينما حصل عمر جودة على 8 أصوات.

وكذلك اختار المجلس التنفيذى للممتلكات أحمد مرسى العضو المنتدب لشركة مصر للتامين التكافلى ممتلكات نائبا له بالتزكية.

وبحسب لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتامين يشكل مجلس إدارة الاتحاد من من 13 عضوًا على النحو التالى:

أولًا: رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائب للرئيس على أن يمثل أحدهما الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ويمثل الآخر الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

ثانيًا: تسعة أعضاء من بين رؤساء مجلس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين للشركات وجمعيات التأمين أعضاء الاتحاد على أن يراعى التوازن النسبى بين الشركات والجمعيات التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتلك التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

ثالثًا: عضوان يمثلان شركات التأمين قطاع الأعمال العام من بين رؤساء مجالس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين على أن يمثل أحدهما الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويمثل الآخر الشركات التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

وفى حالة ترشح أحد ممثلى شركات التأمين قطاع الأعمال العام أو كليهما لمنصب رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس وفوز أحدهما أو كلاهما فى الانتخابات يتم استكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين الشركات الأخرى، ويقرر مجلس إدارة الاتحاد فتح باب الترشيح لعضوية المجلس قبل نهاية دورته بشهرين على الأكثر وقبل انعقاد الجمعية العامة التى سيتم فيها انتخاب الأعضاء بثلاثين يومًا على الأقل ولمدة خمسة عشر يومًا، وعلى عضو الاتحاد الذى يرغب فى ترشيح ممثل له فى المجلس أن يتقدم بطلب كتابى ممهور بخاتم الشركة أو الجمعية إلى الأمانة العامة للاتحاد خلال المدة المحددة مرفقًا به ما يفيد سداده كافة التزاماته المالية قبل الاتحاد حتى تاريخ فتح باب الترشيح وبيانا باسم مرشحه ووظيفته وجنسيته.

وتزول صفة العضوية فى حالة انتهاء العلاقة بين عضو مجلس إدارة الاتحاد والشركة أو الجمعية التى يمثلها أو إذا طلب العضو إعفاءه من عضوية مجلس إدارة الاتحاد، فإن كان من زالت عنه صفة العضوية يمثل شركة تأمين قطاع أعمال عام فعلى الشركة فى هذه الحالة ترشيح من يخلفه فى عضوية المجلس، وتسقط العضوية عن العضو الذى لا يحضر ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس إدارة الاتحاد بغير عذر يقبله المجلس ويصدر القرار بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.