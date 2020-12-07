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شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار العملات اليوم الاثنين فى مصر .. واليورو بـ18.86جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 7-12-2020، أمام الجنيه المصرى، ما بين الاستقرار والانخفاض مع بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ليستقر الدولار اليوم عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر اليورو 18.86 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.89 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع،مقارنه بأسعار أمس الأحد، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
وعلى جانب آخر قال البنك المركزي الماليزي اليوم الاثنين إن ماليزيا باعت سندات حكومية إسلامية بأربعة مليارات رنجيت (مليار دولار) تستحق في 2030 عند متوسط عائد 2.986%، بلغت نسبة العروض إلى التغطية 2.62 مرة.
وكانت قد أصدرت الحكومة الماليزية "صكوك العناية" بقيمة تصل إلى 500 مليون رنجيت ماليزي، لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في مرحلة ما بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
انخفض صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.86 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.89 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.68 جنيه للشراء، 21.11 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان 20.92 جنيه للشراء، 21.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
وثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.84 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان 48.82 جنيه للشراء، و51.61 جنيه للبيع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.