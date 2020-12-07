تباين أسعار العملات اليوم الاثنين فى مصر .. واليورو بـ18.86جنيه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 7-12-2020، أمام الجنيه المصرى، ما بين الاستقرار والانخفاض مع بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ليستقر الدولار اليوم عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر اليورو 18.86 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.89 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع،مقارنه بأسعار أمس الأحد، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وعلى جانب آخر قال البنك المركزي الماليزي اليوم الاثنين إن ماليزيا باعت سندات حكومية إسلامية بأربعة مليارات رنجيت (مليار دولار) تستحق في 2030 عند متوسط عائد 2.986%، بلغت نسبة العروض إلى التغطية 2.62 مرة.

وكانت قد أصدرت الحكومة الماليزية "صكوك العناية" بقيمة تصل إلى 500 مليون رنجيت ماليزي، لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في مرحلة ما بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.