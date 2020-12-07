شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية اليوم الاثنين سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8.5 مليار جنيه. وذكرت الوزارة - عبر موقعها الإلكتروني - أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 4.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 13.969%، وبلغ أعلى سعر 13.99% وأقل سعر 13.95%. وأضافت أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة14.3 %، وبلغ أعلى سعر 14.34% وأقل سعر14.15.%

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