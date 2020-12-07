شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولار خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفاعاً خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار ‏‏‏بمعدل زيادة سنوي 19.6%‏ لتسجل نحو 8.0 مليار دولار (مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق)، وفقا للبنك المركزى المصرى.

كما أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2020 بمعدل سنوي 16.0%‏ لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2019).

وجدير بالذكر، فقد ارتفعت أيضا تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/سبتمبر2020 بمعدل سنوي بلغ 11.6% لتسجل نحو 22.1 مليار دولار (مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).