شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين 7-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 مستهل تعاملات الأسبوع فى سوق الصاغة، بقيمة 3 جنيهات قبل قليل، وذلك بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميا إلي 1830 دولار مقارنة بـ 1838 دولار صباحاً.

أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 683 جنيها للجرام. عيار 21 سجل 797 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 911 جنيها للجرام. وتباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 7-12-2020، أمام الجنيه المصرى، ما بين الاستقرار والانخفاض مع بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ليستقر الدولار اليوم عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر اليورو 18.86 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع مقابل سعره أمس وكان بـ 18.89 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع، مقارنه بأسعار أمس الأحد، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدولار اليوم: 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 18.86 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: 20.68 جنيه للشراء، 21.11 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: 48.84 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين 7-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.