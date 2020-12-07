شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر ترجح عقد اجتماع سياسات أوبك+ المقبل فى 4 يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران قريبان من مجموعة أوبك+ اليوم الاثنين إن من المحتمل أن تعقد أوبك وروسيا وحلفاؤهما اجتماعهم المقبل بشأن السياسة النفطية في الرابع من يناير.
اتفقت أوبك في الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في يناير وعقد اجتماعات شهرية بداية من يناير لتبني قرارات بشأن أي تعديل آخر للإنتاج بما لا يزيد عن 500 ألف برميل شهريا.
وقال مصدر ثالث إنه سيجري تأكيد موعد الاجتماع خلال الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة للمجموعة في 17 ديسمبر.
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