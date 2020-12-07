شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي نحو 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند 651.514 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 10995 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 13172 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4229 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3088 نقطة.