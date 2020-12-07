فنادق سويسرا بصدد شتاء قاتم بعد صيف راكد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الإقامات الصيفية في فنادق سويسرا 41 بالمئة، وتبدو التوقعات قاتمة لموسم التزلج الشتوي إذ تثني جائحة فيروس كورونا السائحين الأجانب ومن غير المرجح أن يملأ النزلاء السويسريون الغرف الخالية.

وقال المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الاثنين إنه في الفترة من مايو إلى أكتوبر تراجع معدل مبيت النزلاء من خارج سويسرا 75 بالمئة إلى 3.2 مليون نزيل مقارنة مع أكثر من 12.5 مليون ليلة مبيت في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع معدل المبيت الفندقي للنزلاء المحليين 3.9 بالمئة إلى 10.2 مليون، مع زيادة قوية على نحو خاص في زيارات المقيمين السويسريين في يوليو وأغسطس وسبتمبر عندما انقضت الموجة الأولى من إصابات كوفيد-19 وتباطأ تفشي الإصابات الجديدة وبدأت الناس داخل البلاد يتحركون بمزيد من الحرية.

وستُبقي سويسرا منتجعات التزلج على الجليد مفتوحة خلال العطلات القادمة أمام السياحة الداخلية، على عكس ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، مع بعض القيود على السعة في محاولة لاحتواء الموجة الثانية.

وضعت النمسا المجاورة خطة هي الأخرى لفتح منتجعات التزلج من عشية عيد الميلاد، مع قيود لمنع الأجانب من القدوم لعطلات التزلج.