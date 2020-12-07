شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو ينخفض اليوم الاثنين ويسجل 18.84جنيه فى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 7-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.84 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل بـ18.89 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات من قبل أن الوظائف غير الزراعية زادت 245 ألفا في الشهر الماضي، وهي أقل زيادة منذ مايو، في مؤشر على أن تعافي التوظيف يتباطأ في ظل الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 90.96، قريبا من أدنى مستوياته منذ أبريل 2018 البالغ 90.47.

ازداد بيع الدولار تسارعا في الأسبوع المنصرم، لاسيما مقابل الفرنك السويسري واليورو والدولار الكندي.

ونزل اليورو 0.1% إلى 1.2107 دولار، لكنه ظل قرب مستوى 1.2177، الأعلى له منذ أبريل 2018.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.92 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.84 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.89 جنيه. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.84 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.89 جنيه.

19.05 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.11 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.89 جنيه للشراء.

19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.86 جنيه للشراء.

19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.87 جنيه للشراء.

19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.88 جنيه للشراء.

19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.84 جنيه للشراء.

19.08 جنيه للبيع.