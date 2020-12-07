سعر الريال السعودى يستقر اليوم الاثنين 7-12-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 7-12-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وفي سياق متصل سجلت أسعار النفط، 49.04 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 21 سنتا أو ما يوازي 0.4% وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46.01 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 25 سنتا أو 0.5%.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا من أعلى مستوياتها في أشهر مع استمرار تزايد الإصابات بفيروس كورونا عالميا وتجدد إجراءات الإغلاق، التي شمل أحدثها فرض قيود صارمة في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم وفقا لرويترز وبموجب القيود في كاليفورنيا، تغلق مجددا الحانات وصالونات تصفيف الشعر وتقليم الأظافر ومتاجر رسم الوشم وأعلنت منطقة بافاريا في جنوب ألمانيا أمس الأحد فرض إجراءات أكثر صرامة حتى الخامس من يناير.