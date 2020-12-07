- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى يستقر اليوم الاثنين 7-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 7-12-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.
وفي سياق متصل سجلت أسعار النفط، 49.04 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 21 سنتا أو ما يوازي 0.4% وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46.01 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 25 سنتا أو 0.5%.
وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا من أعلى مستوياتها في أشهر مع استمرار تزايد الإصابات بفيروس كورونا عالميا وتجدد إجراءات الإغلاق، التي شمل أحدثها فرض قيود صارمة في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم وفقا لرويترز وبموجب القيود في كاليفورنيا، تغلق مجددا الحانات وصالونات تصفيف الشعر وتقليم الأظافر ومتاجر رسم الوشم وأعلنت منطقة بافاريا في جنوب ألمانيا أمس الأحد فرض إجراءات أكثر صرامة حتى الخامس من يناير.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.
4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.09 جنيه للشراء
4.19 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
4.14 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الريال السعودى يستقر اليوم الاثنين 7-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.