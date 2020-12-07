سعر الدولار يستقر لليوم الثانى على التوالى.. ويسجل 15.60جنيه بالبنك الأهلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى لليوم الثانى على التوالى 7-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وظل مؤشر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين قرب قاع عامين ونصف العام الذي بلغه يوم الجمعة، إذ عززت بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية التوقعات لمساعدات اقتصادية، في حين هبط الجنيه الإسترليني في الوقت الذي تعكف فيه بريطانيا والاتحاد الأوروبي على محاولة أخيرة لإبرام اتفاق تجارة.

وتتنامى المخاوف من خروج بريطاني دون اتفاق تجارة في 31 ديسمبر عندما تنسحب بريطانيا نهائيا من الاتحاد الأوروبي. وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 245 ألفا في الشهر الماضي، وهي أقل زيادة منذ مايو، في مؤشر على أن تعافي التوظيف يتباطأ في ظل الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.61 جنيه للشراء.