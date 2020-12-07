شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توقف التداول على سهم جهينة بعد تراجعه بنسبة 5% بجلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية بعد تراجع سعر السهم بنسبة 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

جاء ذلك بعد قرار جهات التحقيق، يوم السبت الماضي، بحبس صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامه بتمويل الإرهاب.

وكانت شركة جهينة للصناعات الغذائية، قد أعلنت في بيان للبورصة المصرية، الأربعاء، التحفظ على رئيس مجلس إدارة الشركة صفوان ثابت على ذمة تحقيقات، مؤكدة أنه ليس لديها معلومات عن مضمون التحقيقات، وأن سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة.

وطمأنت الشركة، مساهميها مؤكدة أن القرار ليس له أي تأثير على أعمال الشركة أو عمالها، وأنها مستمرة في مزاولة كل أعمالها بانتظام، وحريصة على المحافظة على حقوق المساهمين، ورغم تطمينات الشركة، تراجع سهم جهينة بنسبة 6.25% خلال جلسة الأربعاء، ليفقد 43 قرشا ليغلق عند مستوى 6.45 جنيه.