شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "تبوك الزراعية" تُعدل توصيتها بزيادة رأس المال إلى 150 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية تعديل توصيته بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
وأفادت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الإثنين، بأنه تم تعديل قيمة الزيادة لتصبح 150 مليون ريال سعودي بدلاً من 100 مليون ريال.
وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أن عملية الزيادة جاءت بهدف تمويل وتنفيذ خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.
كما تهدف الشركة لإعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لدعم عمليات التوسع والتوجه الإستراتيجي ورفع الملاءة المالية للشركة وتوفير رأس مال عامل يمكنها من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 6.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 54.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 17.8 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 142.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.
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