«جازادكو» توقع اتفاقية شراء 100% من حصص «جازل»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت شركة جازان للطاقة والتنمية «جازادكو» اتفاقية شراء حصص ملزمة ومشروطة، لشراء 100% من الحصص في شركة جازل للاستثمار «جازل».

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن هذا الاستحواذ يأتي استكمالا لتوجهات الشركة الاستراتيجية في النمو وتنويع الاستثمارات وتحسين كفاءة وفعالية الأداء، من خلال عمليات الاستحواذ واستغلال الفرص المتاحة من أجل التوسع وتعزيز الميزة التنافسية بما يخدم مصالح الشركة ومساهميها.

وأشارت إلى أن الاستحواذ على شركة جازل للاستثمار سيتيح التوسع في أنشطة جديدة والدخول بقطاع الطاقة والخدمات، نظرا لتمركز استثمارات شركة جازل للاستثمار في مجال خدمات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.

وتعد شركة جازل للاستثمار شركة قابضة ولا تقوم بأنشطة تجارية مباشرة، وإنما تمتلك حصص الأغلبية في شركات تابعة هي:

شركة محور الفحص المحدودة والمملوكة بنسبة 75%، وتتلخص أنشطة شركة محور الفحص المحدودة بشكل عام على تزويد خدمات الفحص والصيانة للشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.

شركة طاقات الفنية للمقاولات والمملوكة بنسبة 98%، وتمارس شركة طاقات الفنية للمقاولات أنشطة تقديم الخدمات الفنية المتخصصة، من خلال توفير القوى العاملة المتخصصة في تنسيق أعمال حفر وصيانة آبار النفط وإجراءات الصحة والسلامة المرتبطة بذلك.

شركة مصنع أداء المعادن للكيماويات والمملوكة بنسبة 99%، وتقوم شركة مصنع أداء المعادن للكيماويات بمعالجة وبيع المعادن المستخدمة في صناعات النفط والغاز، وتقدم لعملائها بودرة الباريت التي تستخدم كأحد كيماويات حفر الحقول النفطية.

شركة خدمة وشحن للمقاولات والمملوكة بنسبة 75%، وتتلخص أنشطة شركة خدمة وشحن للمقاولات بشكل عام على تزويد خدمات الفحص والصيانة للشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.

شركة مسك التخصصية للمقاولات (شركة تابعة لشركة طاقات الفنية للمقاولات ومملوكة من قبلها بنسبة 70%)، وتقدم شركة مسك التخصصية للمقاولات خدماتها في إدارة المشاريع والصيانة والتركيب لشركات قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

اتفاقية استحواذ ملزمة: