شكرا لقرائتكم خبر جمعية صناعة الورق توافق على زيادة رأسمال الشركة 100 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العمومية للشركة السعودية لصناعة الورق، في اجتماعها أمس الأول (6 ديسمبر 2020)، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 100 مليون ريال.

كما وافقت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة غاز الشرق والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس فهد الداود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد الغاز إلى مصنع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2019 بلغت 6,777,102 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية، ولا توجد شروط تفضيلية.

ووافقت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالله العنزي عضوا (تنفيذيا) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 25-03-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفا للعضو السابق إبراهيم الدوسري (غير تنفيذي).

كذلك وافقت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور صالح الشنيفي (عضو مستقل) عضوا في لجنة المراجعة ابتداء من 23-07-2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلا من عضو اللجنة السابق وليد الشابانات (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في 23-07-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة.

الموافقة على زيادة رأس المال:

رأس المال قبل الزيادة: 92,000,000 ريال

رأس المال بعد الزيادة: 192,000,000 ريال

المبلغ الإجمالي للزيادة: 100,000,000 ريال

عدد الأسهم قبل الزيادة: (9,200,000 سهم

عدد الأسهم بعد الزيادة: 19,200,000 سهم

سبب زيادة رأس المال:

شراء مواد خام (لب الشجر) لتغذية خطوط الإنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق، وإعادة بناء أصول الشركة لتحسين جودة الإنتاج، وشراء ماكينات لزيادة كمية الإنتاج في شركة تحويل الورق، وسداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة

تاريخ الأحقية: