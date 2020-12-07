شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة 41.00، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 56.38 إلى 16.05)، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.13% بما يعادل 0.85 نقطة ليستقر على سعر 40.69 دولار، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 41.00، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 47.04 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد