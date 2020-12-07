شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يحلق عالياً – تحليل – 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كاتربللر (CAT) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 4.34% بما يعادل 7.58 نقطة ليستقر على سعر 182.21 دولار، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 184.57، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 192.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد